Bibliotheek start met afhaaldienst Joris Vergauwen

06 april 2020

16u41 0 Sint-Gillis-Waas De bibliotheek van Sint-Gillis-Waas gaat van start met een afhaaldienst.

Bibliotheken blijven gesloten voor het publiek, maar als in heel wat gemeenten starten ze wel met een afhaaldienst. Dat gebeurt vanaf deze week ook in Sint-Gillis-Waas.

Leden kunnen op de website van de bib een keuze maken en een bestelling plaatsen. Telefonisch kan ook, van maandag tot donderdag tussen 10 en 12 uur en 13 en 16 uur, op het nummer 03 727 18 10. Afhaalmomenten zijn er op dinsdag en donderdag, tussen 10 en 12 uur en 13 en 16 uur.

Iedereen kan maximaal 5 materialen reserveren. Bestellingen liggen klaar op naam in de bibzaal. Daar kan je ook materialen terugbrengen. In de bib is bewegwijzering naar de ingang én de uitgang. Uiteraard zijn de afstandsregels strikt van toepassing.

Wie minder mobiel is, kan op maandag en woensdag de gereserveerde materialen aan huis geleverd krijgen. Die service geldt alleen voor de actieve leden in alle deelgemeenten die niet mobiel genoeg zijn om hun bestelling af te halen in Sint-Gillis-Waas.

Info: Bibliotheek Sint-Gillis-Waas