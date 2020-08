Bibliotheek heropent met aantal versoepelingen Joris Vergauwen

03 augustus 2020

16u50 0 Sint-Gillis-Waas Na de vakantiesluiting van 17 juli tot 2 augustus zijn de bibliotheek en de filialen maandag opnieuw geopend met een aantal versoepelingen.

In de hoofdbibliotheek in Sint-Gillis-Waas zijn er ruimere openingsuren. De bib is ook opnieuw ’s morgens open. De uitleenposten van Meerdonk en De Klinge gaan dan weer open op zaterdag. Bibliotheekbezoekers kunnen ook kranten en tijdschriften lezen en het internet raadplegen.

In de uitleenpost van Sint-Pauwels worden opnieuw blauwe zakken verkocht. Behalve de verplichte mondmaskers gelden uiteraard ook de volgende coronamaatregelen: handhygiëne, afstand houden en een beperkt aantal bezoekers. Mondmaskers zijn in alle bibliotheken verplicht.