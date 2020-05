Bib vanaf maandag weer open Joris Vergauwen

22 mei 2020

13u00 0 Sint-Gillis-Waas De hoofdbibliotheek van Sint-Gillis-Waas gaat op maandag 25 mei weer open. Studenten kunnen er vanaf dinsdag ook in alle rust blokken.

Vanaf volgende week maandag is het weer mogelijk om een bezoek te brengen aan de hoofdbibliotheek in Sint-Gillis-Waas. Inwoners kunnen vanaf dan opnieuw materialen binnenbrengen en uitlenen tijdens de normale openingsuren. Het afhaalpunt wordt ook stopgezet. De uitleenposten van de bib in De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels blijven nog gesloten.

Helemáál normaal wordt het ook in de bib nog niet. Er mag maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk in de bib, er is een aparte in- en uitgang en teruggebrachte materialen gaan eerst 72 uur in quarantaine. Een bezoek aan de bib mag maximaal dertig minuten duren. Daarom zijn opzoekingen op pc’s en tablets niet mogelijk. Er worden ook geen kopieën gemaakt en tijdschriften worden nog niet uitgeleend. De leeszaal blijft gesloten, net als de toiletten.

Studenten kunnen vanaf dinsdag 26 mei wel terecht in de bib om te studeren. Er is een zaal waar studenten in alle rust kunnen blokken. Het aantal plaatsen is wel beperkt. Studenten kunnen er terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 18.30 uur, op woensdag van 9 tot 17 uur, op vrijdag van 9 tot 11.30 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

Meer info : bibliotheek@sint-gillis-waas.be, 03 727 17 00