Bewoner gaat onkruid te lijf met brander maar ook haag vat vuur Kristof Pieters

16 mei 2020

17u41 2 Sint-Gillis-Waas In de Houtvoortstraat in Sint-Gillis-Waas ontstond zaterdagmiddag brand in de voortuin van een woning op de hoek met de Raymond Smetstraat. De bewoner was op het voetpad onkruid aan het wegbranden met een onkruidbrander. Hij kwam echter iets te dicht tegen zijn haag waardoor deze vuur vatte.

Door de droge binnenkant van de coniferenhaag verspreidde het vuur zich in een mum van tijd over enkel meters. De bewoners kon de brand wel vertragen door met emmers water te blussen. De opgeroepen brandweer had de vlammen snel onder controle. Een 5-tal meter haag ging in rook op en ook een tuinafsluiting liep schade op. De woning zelf bleef gevrijwaard. Niemand raakte gewond.