Betaalautomaten opengebroken van carwash en wassalon Kristof Pieters

17 maart 2020

In de Voorhout in Stekene hebben dieven in de nacht van zondag op maandag geprobeerd om een betaalautomaat aan een carwash open te breken. Dit is niet gelukt. Dezelfde daders sloegen wellicht ook toe in de Zandstraat in Sint-Pauwels. Daar werden in de nacht van zondag op maandag eveneens de betaalautomaten van een wassalon opengebroken. Het geld werd meegenomen.