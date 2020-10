Bestuurster zwaargewond na klap tegen gevel Kristof Pieters

12 oktober 2020

16u11 0

In de Kluizendijkstraat in Sint-Gillis-Waas is zondagnacht rond 1.50 uur een bestuurster met haar auto tegen een gevel geknald. De vrouw raakte zwaargewond, een minderjarige passagier raakte lichtgewond.