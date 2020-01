Bestuurder verliest controle op Zalegemdijk en knalt tegen boom Kristof Pieters

20u44 40 Meerdonk Op de Zalegemdijk in Meerdonk is een bestuurder zondagavond zwaargewond geraakt toen hij in een bocht de controle over zijn stuur verloor. De auto belandde enkele meters lager in een gracht.

Het ongeval gebeurde mogelijk na een uitwijkmanoeuvre voor een dier dat de weg plots overstak. De auto reed van de dijk naar beneden en knalde hard tegen een dikke boom. Daarna kwam de wagen enkele meters lager in een gracht terecht. Als bij wonder kon de 36-jarige bestuurder zelf de hulpdiensten nog bellen en op eigen kracht uit de verhakkelde auto klauteren. De brandweer moest hem eerst over de gracht helpen vooraleer hij naar het ziekenhuis overgebracht kon worden. De man liep een zware hoofdwonde op.