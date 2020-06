Bestuurder ramt auto en gevel en slaat op de vlucht Kristof Pieters

17 juni 2020

22u10 6 Sint-Gillis-Waas Een automobilist heeft dinsdagavond heel wat schade aangericht in de Aststraat in Sint-Gillis-Waas. De bestuurder sloeg nadien te voet op de vlucht.

De bestuurder kwam uit de richting van Kemzeke en verloor om een nog ongekende reden plots de controle over zijn BMW. Hij ramde een geparkeerde wagen die door de klap weggeslingerd werd en tegen de gevel van een woning en een tuinmuurtje belandde. Omdat de gevel door de aanrijding beschadigd werd, moest de brandweer ter plaatse komen om de woning te stutten. De chauffeur zette het meteen na het ongeval op een lopen. Buurtbewoners zagen hem via een tuin naar het nabijgelegen spoorwegpad lopen waarna hij verdween. De politie spoort hem aan de hand van documenten in de wagen op.