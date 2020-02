Bestuurder belandt met auto in Hogewatergang Kristof Pieters

07 februari 2020

In de Hogewatergangweg in Sint-Gillis-Waas is donderdagavond omstreeks 21 uur een auto in de gracht terecht gekomen. De brandweer kwam ter plaatse om de chauffeur uit het wrak te halen. De bestuurder raakte lichtgewond.