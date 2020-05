Beruchte knip in Bosstraat verdwijnt: gemeente heeft nieuw ontwerp klaar Joris Vergauwen

27 mei 2020

18u17 1 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur grijpt opnieuw in de Bosstraat in. De veelbesproken knip in de straat verdwijnt. Een heraanleg van de straat start wellicht na de zomer. De Bosstraat krijgt het statuut ‘woonerf’, met een snelheidsbeperking van 20 km/u, en een reeks snelheidsremmende ingrepen en extra groenaanplantingen.

Het schepencollege van Sint-Gillis-Waas heeft een heel nieuwe ontwerp voor de Bosstraat klaar, dat het in juni voorlegt aan de gemeenteraad. Er komt alvast een einde aan de knip in de straat. Die kwam er vorig jaar als antwoord op klachten over hardrijders. Het zette een hele discussie in gang. Er werd een petitie gehouden en enkele buren wilden zelfs naar de rechter stappen. Uiteindelijk verhuisde de knip naar het einde van de straat, aan de kruising met de Doornstraat. Uit een enquête van de gemeente bleek dat 74 procent van de bewoners de knip dan toch een meerwaarde vond.

Nieuw ontwerp

Nu heeft het gemeentebestuur een nieuw ontwerp klaar voor de Bosstraat. De knip in de straat verdwijnt. Er zal weer gemotoriseerd verkeer in beide richtingen door de straat kunnen. Dat zal met een maximumsnelheid van 20 km/u moeten, want de staat krijgt het statuut van ‘woonerf’.

Aan het kruispunt met de Doornstraat komt er een verhoogd plateau en wordt de Doornstraat een voorrangsweg. Aan het andere uiteinde, ter hoogte van de Sint-Niklaasstraat, komt er een verkeersdrempel. Zo ontstaat een verhoogde in- en uitrit van de Bosstraat.

Aan de onpare zijde worden langs de rijbaan grasbetontegels voorzien. Om de 50 meter komen er plantvakken, afwisselend links en rechts van de straat. De rijbaan versmalt er plaatselijk en de rechtlijnigheid van de straat wordt doorbroken.

Aan de pare zijde worden beuken in de wegberm geplant. Ter hoogte van huisnummers 16 en 22 komen er wadi’s, om regenwater op te vangen.

“Evenwicht”

“Hiermee vinden we een evenwicht tussen de verschillende belangen”, stelt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Eerst en vooral verbetert de verkeersveiligheid door minder doorgaand verkeer en lagere snelheden. Tegelijk maken we de straat meer klimaatbestendig met nieuwe bomen. De wadi’s zorgen er op hun beurt voor dat het hemelwater niet te snel wegstroomt en voorkomen te lage grondwaterstanden.”

“Nog heel wat vragen”

Oppositiepartij N-VA is tevreden dat de plannen worden omgegooid, maar ziet nog tekortkomingen. “Zo is het jammer dat er geen rechtstreekse inspraak is geweest van de bewoners. Er zijn immers nog heel wat vragen”, stelt Koen Daniëls (N-VA). “Waarom blijft het gemeentebestuur een apart fietspad weigeren met het argument dat daarvoor geen plaats is? Er kunnen nu wel plantvakken, parkeerplaatsen en zelfs wadi’s in de strook naast de rijbaan worden aangelegd. Ook de keuze voor beuken roept vragen op. Die bomen kunnen groot worden en met hun wortels de weg beschadigen. We zijn wel tevreden dat de ongewenste knip verdwijnt en dat een verbreding van de straat er niet komt. Daar hebben we altijd op aangedrongen, net als op ingrepen op het kruispunt met de Doornstraat. Jammer dat het uiteindelijk zoveel inwoners slapeloze nachten heeft bezorgd, zo lang heeft moeten duren, brandweer en ophaaldiensten vastreden op plots geplaatste betonblokken terwijl er een mooi ontwerp was dat de inwoners zelf hadden gemaakt.”