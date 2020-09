Belasting op leegstand op komst: “Soms het enige middel om leegstand van woningen en gebouwen te bestrijden” Joris Vergauwen

11u15 0 Sint-Gillis-Waas De bestuursmeerderheid van CD&V en Groen-sp.a gaat in Sint-Gillis-Waas een leegstandsbelasting invoeren.

Het schepencollege agendeert op de gemeenteraad van 1 oktober een reglement om leegstand te bestrijden. Een gebouw of woning wordt als leegstaand beschouwd als het twaalf maanden niet bewoond of gebruikt is, waarna het op een leegstandsregister komt. Wanneer dit dan nog eens twaalf maanden in het register opgenomen is, wordt een belasting geheven, die jaarlijks toeneemt. Het eerste aanslagbiljet kan vanaf januari 2022 verstuurd worden. “We zouden liefst geen enkele belasting innen. In dat scenario zou er helemaal geen leegstand zijn. Soms is dit echter het enige middel om leegstand alsnog tegen te gaan”, stelt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).

Infocampagne

“Het is de bedoeling om leegstand effectiever te gaan aanpakken. Vooral jonge gezinnen die op zoek zijn naar een woning ondervinden hier hinder van. Hoe kleiner het aanbod op de woningmarkt, hoe moeilijker zij het hebben om een woning te vinden. Bovendien geven leegstaande gebouwen of woningen een slordige indruk in het straatbeeld”, aldus schepen voor Wonen Wilbert Dhondt (CD&V).

Volgend jaar komt er een infocampagne om woningen en gebouwen niet te lang leeg te laten staan. Uitzonderingen zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld als eigenaars bezig zijn met een renovatie of als men een omgevingsvergunning heeft.