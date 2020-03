Basisschool De Bron deelt geschenkjes uit aan rusthuisbewoners Joris Vergauwen

24 maart 2020

12u14 0 Sint-Gillis-Waas Basisschool GO! De Bron uit De Klinge schenkt de bewoners van woonzorgcentrum De Kroon in Sint-Gillis-Waas een kleine attentie.

De bewoners van woonzorgcentrum De Kroon mogen zich aan een geschenkje verwachten vanuit basisschool De Bron in De Klinge. “We hadden paasgeschenkjes aangekocht voor onze leerlingen, maar de kinderen zijn niet op school en nu kunnen we er anderen meer gelukkig mee maken”, vertelt directeur Bart Van Overmeire. “Omdat de bewoners van het woonzorgcentrum enkele weken geen bezoek mogen ontvangen, willen we er hen mee verrassen.”