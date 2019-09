Auto enkele keren over de kop na aanrijding op gevaarlijk kruispunt Voshoek: twee inzittenden zwaargewond Kristof Pieters

13u44 16 Sint-Gillis-Waas Op het kruispunt van de Klein Laarstraat met de Voshoek, pal op de grens van Vrasene en Sint-Gillis-Waas, is het dinsdag tot een zware aanrijding gekomen tussen twee voertuigen. Eén ervan ging meerdere keren over de kop. Twee inzittenden zaten gekneld en liepen zware verwondingen op.

Het ongeval gebeurde rond 11.45 uur. Een Renault, komende van Vrasen, werd er in de flank gegrepen door een wagen die uit de Voshoek kwam. Het aangereden voertuig ging meerdere malen over de kop en kwam op zijn kant tot stilstand in een weiland. Beide inzittenden zaten gekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd uit hun benarde situatie. De slachtoffers werden onder mug-begeleiding zwaargewond afgevoerd naar AZ Nikolaas.

Het kruispunt heeft een kwalijke reputatie en er gebeurden in het verleden al heel wat ongevallen. Het laatste ongeval dateerde nog maar van enkele maanden geleden. In april dit jaar werd een auto die in de Laarstraat reed in de flank gegrepen waarna het voertuig in een weiland aan de overkant van de straat werd gekatapulteerd.