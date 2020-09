Auto crasht na achtervolging door politie Kristof Pieters

12 september 2020

19u11 4 Sint-Pauwels Een kleine Hyundai met handelaarsplaten is zaterdagavond in Sint-Pauwels gecrasht na een achtervolging door de politie. Op een kruispunt met voorrang van rechts knalde de wagen frontaal op een andere auto.



Het ongeval gebeurde rond 17.25 uur ter hoogte van het kruispunt van de Beekstraat met de Grouwesteenstraat in Sint-Pauwels. Voorafgaand was er een kilometerslange achtervolging. Buurtbewoners hadden de kleine Hyundai met handelaarsplaten hard zien voorbij komen, gevolgd door de politie. Aan het kruispunt met de Dries sloegen ze rechtsaf en maakten ze nog een ‘rondje’ langs de Zandstraat richting E34 om in Kemzeke opnieuw de Heerbaan in te draaien. Zo kwam men opnieuw op hetzelfde kruispunt uit. Bij de tweede passage liep het echter fout. De Hyundai kwam in aanrijding met een Kia, bestuurd door een oudere man. Die bleef gelukkig ongedeerd en werd naar huis gebracht door de politie. De bestuurder van de Hyundai werd ingerekend. Het is nog niet duidelijk of er ook nog passagiers in de wagen zaten. Waarom de chauffeur op de vlucht sloeg voor de politie is evenmin bekend. Er kwamen drie combi’s en een anoniem voertuig ter plaatse om bijstand te verlenen. De Beekstraat bleef drie kwartier afgesloten ter hoogte van de Zandstraat.

