Arbeider palettenbedrijf raakt levensgevaarlijk gewond nadat hij gekneld komt te zitten in machine Kristof Pieters

18 augustus 2020

22u04 3 Sint-Gillis-Waas Bij het palettenbedrijf Van Gaeveren in de Beekstraat in Sint-Gillis-Waas is dinsdagavond een arbeider levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Het slachtoffer kwam gekneld te zitten in een machine en moest door de brandweer bevrijd worden.



Het ongeval gebeurde rond kwart voor negen dinsdagavond in het bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van houten paletten. De arbeider kwam om een nog onduidelijke reden vast te zitten in één van de machines. Het slachtoffer moes ter plaatse gereanimeerd worden door een MUG-team. Hij werd vervolgens in kritieke toestand afgevoerd naar het UZA onder politiebegeleiding. De aanwezige werknemers waren bijzonder zwaar aangeslagen door het incident.