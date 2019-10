Ann Nelissen en Nele Goossen gaan op zoek naar hun ‘helden uit het cabaret’ in De Route Kristof Pieters

25 oktober 2019

17u36 1 Sint-Gillis-Waas In GC De Route kan men zaterdag 26 oktober genieten van ‘Helden uit het cabaret’. Het is een humoristische voorstelling waarin twee cabaretières en een absurdistisch cabarettrio op zoek gaan naar hun persoonlijke helden uit het cabaret.

An Nelissen, Nele Goossens en Intgeniep vertellen in hoeverre zij beïnvloed zijn door of zich verwant voelen met comedygrootheden zoals Brigitte Kaandorp, Tineke Schouten en Toon Hermans. Zij halen herinneringen op over conferences, acts en liedjes die hen inspireerden bij het schrijven van een show. Ze brengen -elk apart en samen- een heel persoonlijk verhaal en spelen stukken uit het cabaretrepertoire van de grootmeesters. Dit levert een voorstelling die dicht bij henzelf ligt met rake beschouwingen, geestige liedjes en met hilarische en absurde typetjes. Kaarten kosten aan de kassa 18 euro. De voorstelling start om 20 uur. Meer info: www.tempus-de-route.be