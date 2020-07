Alleen in bubbels te consumeren: ‘Kiss my neighbour(’s wife)’ van brouwerij The Musketeers Kristof Pieters

17 juli 2020

10u49 0 Sint-Gillis-Waas Brouwerij The Musketeers, bekend van de Troubadour bieren, heeft een nieuwe biertje gelanceerd in de ‘Bucket List Series’. De naam ‘Kiss my neighbour(’s wife)’ lag al vast voor het uitbreken van de coronacrisis. Die uitdaging kan men dus voorlopig enkel aangaan als de buren in je bubbel zitten. Maar je kan het uiteraard ook gewoon degusteren want de brouwers beloven een verrassende smaakbeleving.

De ‘bucket list’-bieren van The Musketeers werden gelanceerd naar aanleiding van de opening van de nieuwe brouwerij in Sint-Gilis-Waas. De reeks vormt de persoonlijke bucket list van de brouwers. De meeste bizarre uitdagingen zoals crowdsurfen in een rubberbootje sierden al een bierflesje. Intussen zitten ze al aan het zevende bier en dat kreeg de naam ‘Kiss my neighbour(’s wife)’. “Dat is uiteraard bedacht voor het coronavirus in alle hevigheid toesloeg”, benadrukt brouwer Stefaan Soetemans. “Normaal was dit bier in maart gelanceerd maar we hebben het een tijdje on hold gezet. Het zal ook het enige nieuwe bier zijn dat we dit jaar uitbrengen in deze reeks. Normaal zijn dat er drie maar zowel de horeca als retail heeft zware klappen gekregen en dat merken we zelf ook in de verkoop.”

The Musketeers pakten tijdens de lockdown uit met een ‘quarantaine box’ met daarin 24 flesjes van 12 verschillende bieren en een gratis glas. “Daar zijn er enorm veel de deur van uitgegaan. Het is zo’n succes dat we erover denken om dit verder te zetten maar dan als ‘belevingsbox’. De bieren van onze ‘Bucket List Series’ zijn trouwens ook enorm gegeerd bij bierliefhebbers. Omdat ze beperkt zijn in oplage en verrassend zijn van smaak”, legt Stefaan uit. “We kunnen er ons creatief ei in kwijt. Dit nieuwe bier is blond en troebel en heeft een unieke combinatie van hoppige aroma’s, een fruitige body en een lichtzure verfrissende smaak. Dit laatste is afkomstig van een specifiek verzuringsproces tijdens het brouwen. In het fruitige karakter kan men zeker mango en ananas herkennen. Om de bierbeleving nog intenser te maken werd extra dryhopping toegepast. Het is een ideale dorstlesser voor de zomer.”

Het nieuwste in de rij op de Bucket List komt met twee verschillende etiketten: ‘Kiss my neighbour’ en ‘Kiss my neighbour’s wife’. “Aan onze klanten de keuze wie ze het liefst willen afvinken van hun eigen bucket list”, lacht Stefaan.