Alle bewoners en medewerkers van zwaar getroffen rusthuis Sint-Jozef worden vandaag getest op coronavirus Joris Vergauwen

08 april 2020

09u18 0 Sint-Gillis-Waas In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels, met vijftien overlijdens het zwaarst getroffen rusthuis in ons land, wordt vandaag gestart met de screening op Covid-19. Alle bewoners van het woonzorgcentrum en het kortverblijf zullen worden getest, net als alle medewerkers.

Het agentschap Zorg en Gezondheid selecteerde Sint-Jozef voor een volledige screening op Covid-19. De nodige testkits zijn ter beschikking gesteld. Wellicht worden de tests vandaag afgenomen. Wanneer de resultaten bekend zullen zijn, is nog niet duidelijk. “Het resultaat van deze screening gaat ons een beter beeld geven over de graad van coronabesmetting in ons woonzorgcentrum. Nu moeten we werken op basis van symptomen. Dit heeft mogelijk het gevolg dat bewoners die nu als ‘Covid-19-verdacht’ worden gezien, toch niet besmet zouden zijn. Anderzijds zullen er jammer genoeg ook bewoners positief testen die nu nog geen symptomen vertonen. In ieder geval zullen we met deze bijkomende gegevens de uitbraak van Covid-19 in ons woonzorgcentrum doelgerichter kunnen bestrijden”, stelt Sint-Jozef-directeur Luc Voeten.

Er zijn al 15 bewoners van Sint-Jozef overleden de voorbije weken, op een totaal van 127. Eén bewoner ligt in het ziekenhuis, negentien bewoners hebben symptomen, maar zijn nog niet getest. Er zijn verder nog acht bewoners die positief hebben getest.



Om een duidelijk beeld te krijgen, worden alle bewoners van het woonzorgcentrum en het kortverblijf én alle medewerkers getest op Covid-19. De bewoners van de assistentiewoningen residentie Verdi en residentie Aurora en van de zorgflats ’t Molenhof zullen niet getest worden.

