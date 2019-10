Alerte visser en brandweer redden paard van verdrinkingsdood Kristof Pieters

12 oktober 2019

22u55 1 Sint-Gillis-Waas Brandweermannen hebben zaterdagnamiddag een paard van de verdrinkingsdood kunnen redden nadat het in een brede gracht gesukkeld was aan de Groenendijkstraat in Meerdonk. Het dier werd per toeval ontdekt door een visser die met zijn roeibootje toevallig de gracht was opgevaren.

“Ik kom hier even verderop geregeld vissen, want ik heb er een vissershuisje staan en ik heb mijn roeibootje er liggen”, getuigt de man. “Het gebeurt maar zelden dat ik tot hier kom gevaren. Heel toevallig ben ik zo op het paard gestoten. Het dier was al flink vermoeid. Het water is maar een goeie meter diep maar het paard was met zijn poten in de modder gezakt en zat vast. Ik heb de kop van het dier in mijn bootje gehangen en de hulpdiensten gebeld.”

De brandweerposten van Sint-Gillis-Waas en Beveren kwamen ter plaatse maar moesten zelf ook hulp inroepen van een verreiker van de gemeentedienst. Met de zware brandweerwagens kon men de drassige weide moeilijk bereiken. Na een half uurtje kon men het licht verzwakte dier weer op het droge tillen. Het was niet duidelijk hoe lang het paard al in het water lag. Ook een dierenarts kwam ter plaatse om te achterhalen van wie het paard was en om het dier de nodige zorgen toe te dienen. Na zo’n 5 minuten stond het paard weer op zijn benen. Eerder op de dag was er ook al een paard in een gracht gesukkeld aan de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas. Ook hier kon de brandweer het dier uit zijn benarde positie bevrijden.