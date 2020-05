Al 33 overlijdens in woonzorgcentrum Sint-Jozef Joris Vergauwen

06 mei 2020

10u51 0 Sint-Gillis-Waas In het zwaar getroffen woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels zijn er intussen al 33 bewoners overleden aan Covid-19. Bovendien zijn er nog 36 bewoners positief.

Sint-Jozef aan de Zandstraat in Sint-Pauwels is één van de zwaarst getroffen woonzorgcentra in Vlaanderen. Inmiddels is het aantal dodelijke slachtoffers door Covid-19 er opgelopen tot 33. De coronacrisis is er nog niet voorbij, want nog 36 bewoners hebben er positief getest.

De situatie in Sint-Jozef staat in schril contrast met die in het andere woonzorgcentrum in Sint-Gillis-Waas, De Kroon. Daar is de situatie onder controle en is iedereen gezond.