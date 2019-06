Agressieve buizerd van Stropersbos maakt nieuw slachtoffer Kristof Pieters

09 juni 2019

13u03 14 Sint-Gillis-Waas De agressieve buizerd van het Stropersbos in De Klinge heeft zondagochtend opnieuw iemand aangevallen. Marleen Audenaert liep tijdens het joggen een bloedende hoofdwonde op. Het Agentschap Natuur en Bos liet al waarschuwingsborden plaatsen maar volgens de vrouw sloeg de roofvogel dit keer toe op het fietspad op de oude spoorzate.

De buizerd maakt deel uit van een broedpaar dat zich al drie jaar op rij nestelt in de omgeving van het Stropersbos ter hoogte van de Zavelstraat in de wijk ’t Kalf. De buizerd gedraagt zich erg agressief tegenover mensen die iets te dicht in de buurt komen van zijn nest. Hij gaat een duikvlucht achter voorbijgangers aan en dat zijn bijna altijd joggers. Die ziet hij namelijk als een bedreiging.

Dit jaar raakten al twee mensen gewond na een aanval door de roofvogel. Marleen Audenaert is het recentste slachtoffer. Zij werd zondagochtend aangevallen tijdens het joggen. Volgens de vrouw was dit echter niet in het stuk bos waar de waarschuwingsborden staan maar op het fietspad op de oude spoorzate ernaast. Het is de eerste keer dat de buizerd daar toeslaat.

Het Agentschap Natuur en Bos vraagt bezoekers om alert te zijn in deze omgeving. Wandelaars worden met rust gelaten maar joggers riskeren aangevallen te worden. Dat kan pijnlijk zijn want de buizerd gebruikt zijn klauwen en viseert hierbij het hoofd. De boswachters adviseren mensen om bij een aanval van een buizerd met de armen te zwaaien om hem af te schrikken. Het risico op een aanval duurt wellicht tot de jongen het nest zijn uitgevlogen.