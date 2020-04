Aardbeien als troost in woelige tijden: “Tot duizend bakjes per dag” Joris Vergauwen

29 april 2020

21u18 0 Sint-Gillis-Waas Voor velen is het de voorbije weken één van de leukste uitstapjes geworden: het tochtje naar de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas, waar het rode goud van aardbeienteler Maarten De Paep wacht. Geweldige aardbeien, recht van bij de boer, lokaal winkelen op z’n best. De aardbeien lijken een troost in woelige tijden: “Er gaan gemiddeld duizend bakjes per dag de deur uit.”

De jonge aardbeiteler Maarten De Paep (26) is pas anderhalf jaar actief met zijn tuinbouwbedrijf aan de Sint-Niklaasstraat, maar het loopt vlot. Héél vlot, dit voorjaar. In het verkooppunt aan de straatkant gaan de voorbije weken dubbel zoveel aardbeien de deur uit als vorig jaar. Deze weken is het er een komen en gaan van fietsers en wandelaars. Goudzoekers, als het ware, aangetrokken door het rode goud dat troost, ontspanning en afleiding biedt in bevreemdende coronatijden. Het komt er allemaal samen op één plek: een uitstapje doen, heel lokaal winkelen en lekker en gezond eten. En de aankoop van de bakjes aardbeien via de automaten biedt ook nog eens een veilig gevoel, want er is plaats genoeg om op de juiste manier aan te schuiven, betalen kan met de bankkaart en er is ontsmettende handgel. Meer is niet nodig, zo blijkt. De voorbije weken gingen er zo’n duizend bakjes met een halve kilo aardbeien per dag de deur uit. “We staan er zelf van te kijken. Zo’n grote toeloop op onze aardbeien hadden we echt niet verwacht. Mensen appreciëren blijkbaar een kwalitatief, lokaal product. Wellicht komt dat besef in deze tijden nog meer naar boven”, vertellen Maarten De Paep en zijn moeder Hilde Van Eynde, die samen met haar man Kris De Paep iets verderop, in de Molenstraat, ook aardbeien kweekt. Voor haar is er een belangrijke taak weggelegd in deze periode: de automaten bijvullen. “Een fulltime job is het bijna. Vier keer per dag vul ik de automaten bij: een eerste keer om 8 uur ‘s morgens, een laatste keer om 22 uur ‘s avonds!”

Voor iedereen zijn het lange dagen in het tuinbedrijf. “Het is hard werken. Het resultaat is dat bakje aardbeien, maar daarachter schuilt heel veel arbeid. Maar dit is wat ik wilde doen”, vertelt Maarten. “Ik heb pas goed beseft dat ik iets met mijn handen wilde doen toen ik op de unief zat. Al vier generaties doet onze familie aan glastuinbouw. En ook ik kon het uiteindelijk niet weerstaan!”

Omdat de familie over twee tuinbouwbedrijven beschikt, dreigt er geen schaarste aan aardbeien. Als straks de oogst bij Maarten ten einde loopt, zijn de aardbeien van het bedrijf van de ouders klaar. En een deel gaat nog naar de fruitveiling van Hoogstraten. De aarbeien uit Sint-Gillis-Waas worden immers overal gegeten. “Ook in het buitenland. Via een nieuwe digitale toepassing van de fruitveiling kunnen mensen een berichtje sturen naar de telers. Zo kreeg ik onlangs nog complimenten voor onze aardbeien uit het Engelse Blackpool!”

Vrouwenhanden

In de serre wordt er met man en macht geplukt. Hoewel, het zijn vrouwelijke seizoensarbeiders uit Oost-Europa die de rijpe rode vruchten oogsten. “Vrouwenhanden zijn veel meer geschikt om aardbeien te plukken dan mannenhanden”, verklaart Maarten, die intussen ook al de buitenteelt voorbereidt. “Deze zomer groeien de aardbeien buiten in de zon. In het najaar kunnen we weer de serre in. En zo zullen hier tot Nieuwjaar aardbeien verkrijgbaar zijn.”