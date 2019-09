92% van de inwoners vindt het aangenaam wonen in Sint-Gillis-Waas en hecht veel belang aan groene karakter Kristof Pieters

03 september 2019

16u01 1 Sint-Gillis-Waas Een overgrote meerderheid van de inwoners van Sint-Gillis-Waas vindt het aangenaam tot zeer aangenaam wonen in hun buurt of dorp. Het groene karakter is zelfs het hoofdmotief om in Sint-Gillis-Waas te komen wonen. Dat blijkt uit de resultaten van een grote bevolkingsbevraging die het onderzoeksbureau Public Minds uitvoerde in juni.

De bevolkingsbevraging gebeurde in opdracht van het gemeentebestuur en moet als basis dienen voor het opmaken van een meerjarenplanning. Van de 1.400 willekeurig geselecteerde burgers vulden uiteindelijk 573 inwoners de bevraging in. Voldoende voor het bureau Public Minds om enkele belangrijke representatieve conclusies te trekken.

Een overgrote meerderheid van de inwoners vindt het aangenaam tot zeer aangenaam wonen in hun buurt of dorp. Er is quasi geen verschil tussen de verschillende deelgemeenten. 89% van de inwoners hecht veel belang aan de open ruimte en het groene karakter en wil dit maximaal bewaren of zelfs herstellen. Voor nieuwe inwoners is het groene karakter zelfs hét hoofdmotief om in Sint-Gillis-Waas te komen wonen.

Wijkagent

78% van de inwoners zou vrij snel opmerken indien er iets mis zou zijn bij de buren. Hier valt aan toe te voegen dat hoe ouder men is, hoe sneller men dit zou opmerken. Aan de bekendheid van de wijkagent kan nog gewerkt worden. Slechts 27% van de burgers kent zijn wijkagent. Bij de groep inwoners die minder dan 5 jaar in de gemeente woont, kent 48% de wijkagent.

Vriendelijkheid personeel

Op vlak van dienstverlening is de tevredenheid ook groot. Vooral de vriendelijkheid van het personeel krijgt lof. Maar liefst 83% van de bezoekers geeft aan dat die goed tot zeer goed is. De afhandeling van meldingen of klachten kan nog verbeteren. 54% van de inwoners was hierover tevreden. De helft van de burgers had echter geen mening.

Over de toekomstplannen van de gemeente zou 45% van de inwoners willen meepraten. Bij de groep 35-44-jarigen gaat het om 51%. Dé prioritaire thema’s om aandacht aan te besteden voor de gemeente zijn volgens de bevolkingsbevraging onderhoud van het openbaar domein en verkeersveiligheid.

Het collega gaat nu bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 de aanbevelingen maximaal meenemen.