42 procent van de bewoners positief: resultaten tests in woonzorgcentrum Sint-Jozef bekend Joris Vergauwen

17 april 2020

17u10 0 Sint-Gillis-Waas In woonzorgcentrum Sint-Jozef heeft 42 procent van de bewoners positief getest op Covid-19. Ook 18 procent van de personeelsleden is er positief.

Vorige week zaterdag zijn in het zwaar getroffen woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels de langverwachte Covid-19-tests afgenomen. In het rusthuis overleden de voorbije weken achttien bewoners. In Sint-Jozef werd dan ook met veel spanning uitgekeken naar de resultaten van de tests. Die maakte directeur Luc Voeten vrijdag bekend. In totaal zijn er 206 tests afgenomen, bij 92 bewoners van het woonzorgcentrum en het kortverblijf en 114 medewerkers.

42 procent van de bewoners testte positief. Het gaat om 39 mensen. 24 van hen hebben ook de symptomen van Covid-19.

Bij de medewerkers testte 18 procent positief, of 20 mensen. Slechts één persoon heeft ook daadwerkelijk symptomen, 19 van hen niet.

In totaal 49 bewoners en 79 medewerkers hebben dus negatief getest. Het is nog wachten op de laatste 19 testresultaten.

Gerichte aanpak

“Alle betrokkenen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de testresultaten. We hebben velen ook moeten meedelen dat ze toch positief zijn, ondanks het feit dat ze geen symptomen vertonen. Wij wensen hen veel steun toe in deze onzekere periode en hopen dat iedereen snel genezen verklaard kan worden. Het doet ons ook deugd dat we aan sommigen hebben kunnen melden dat zij nu met zekerheid hersteld zijn”, meldt directeur Luc Voeten. “De resultaten geven ons de mogelijkheid om veel gerichter met deze uitbraak om te gaan. We hebben nu heel wat bijkomende informatie.”