25 winterlindes aangeplant in Holdamstraat Kristof Pieters

06 december 2019

16u58 1 Sint-Gillis-Waas De groendienst van Sint-Gillis-Waas heeft 25 winterlindes aangeplant langsheen de laatste 250 meter van de Holdamstraat. “Met deze bomenrij van 25 lindes bijten we de spits af om in Sint-Gillis-Waas meer bomen te planten en onze gemeente klimaatrobuuster te maken”, zegt schepen Tom Ruts (Groen).

De gemeente voorziet in de meerjarenbegroting liefst 50.000 euro om de komende 5 jaar meer bos en bomen te planten. “Ook is aan Bos+ gevraagd om een Groenscan uit te voeren om geschikte plaatsen aan te wijzen voor bebossing en vergroening”, vervolgt Ruts.

In de Holdamstraat is nu de start genomen van deze operatie. “Samen met de lindes en fruitbomen in de rest van de straat, zal deze nieuwe aanplant beeldbepalend worden voor dit mooi stukje open ruimte langs de Holdamstraat en het fietspad tussen Sint-Gillis-Waas en Stekene. Binnenkort volgen er ook extra bomen in de Heerweg en de Groenstraat.”