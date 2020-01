220 kinderen sporten met de ‘spelcarrousel’ in sporthal Molenberg JVS

Sint-Gillis-Waas Liefst 220 kinderen van de basisscholen in groot Sint-Gillis-Waas hebben maandag een sportdag beleefd.

De sportdag, onder de noemer ‘spelcarrousel’, was een organisatie van MOEV, de vroegere Stichting Vlaamse Schoolsport, en de gemeentelijke sportdienst. Kinderen van het derde leerjaar van de basisscholen van groot Sint-Gillis-Waas gingen aan het sporten in sporthal Molenberg. MOEV ondersteunt scholen om een kwaliteitsvol, gestructureerd bewegingsbeleid uit te bouwen. Liefst 220 kinderen waren daarmee een dagje in de weer.

“De kostprijs van deze sportdag ligt lager voor de scholen uit de gemeente omdat het gemeentebestuur tussenkomt in de kostprijs per leerling. Zo kregen alle scholen de kans om zeker deel te nemen aan dit initiatief”, klinkt het bij de gemeente. “De leerlingen leefden zich uit in de verschillende bewegingsdomeinen: balanceren, klauteren, rollen, hoogspringen tot samenwerken. Alle bewegingsvormen kwamen aan bod in dit speelparadijs!”