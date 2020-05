20.000 mondmaskers voor inwoners Sint-Gillis-Waas Joris Vergauwen

06 mei 2020

12u12 0 Sint-Gillis-Waas Van de Wase groepsaankoop van 265.660 mondmaskers gaan er 20.000 naar Sint-Gillis-Waas. De gemeente gaat ook 1.500 doe-het-zelf-pakketten bestellen bij een lokale handelaar en schakelt inwoners in om die mondmaskers voor de lokale gemeenschap te maken.

Acht Wase gemeenten hebben samen 265.660 mondmaskers besteld bij Think Pink. De levering van de mondmaskers wordt binnenkort verwacht. Voor Sint-Gillis-Waas gaat het om 20.000 mondmaskers, die verdeeld worden over 8.000 pakketten voor de gezinnen. “We zullen die mondmaskers huis-aan-huis bedelen. Voor elke inwoner ouder dan 6 jaar zal er een mondmasker zijn”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). De gemeente zet eigen personeel en vrijwilligers in om de mondmaskers te bedelen. “Dat wordt een hele klus, waarvoor we graag een oproep naar vrijwilligers doen.”

Vrijwilligers gezocht

Daarnaast bestelt het gemeentebestuur nog honderd doe-het-zelf-pakketten bij een lokale handelaar, met per pakket materiaal om 15 mondmaskers in elkaar te steken. “We willen nog 1.500 maskers ter beschikking hebben om mensen vooruit te helpen die nood hebben aan een tweede masker. Een lokale handelaar levert de pakketten om zelf te naaien en te stikken. We doen een oproep naar inwoners om die te helpen maken. Bedoeling is dat vrijwilligers die pakketten in het gemeentehuis ophalen, thuis de mondmaskers maken en vervolgens terug naar het gemeentehuis brengen. Dan zorgen wij voor de verdeling”, aldus de burgemeester.

Wie beschikbaar is om mee te helpen in de periode van 21 tot 31 mei, kan zich aanmelden via www.sint-gillis-waas.be/SGW-helpt.