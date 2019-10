2,3 miljoen extra budget dankzij Vlaams regeerakkoord Kristof Pieters

08 oktober 2019

18u22 1 Sint-Gillis-Waas Het nieuwe Vlaams regeerakkoord blijkt zeer gunstig uit te vallen voor Sint-Gillis-Waas. De gemeente zal namelijk 2,3 miljoen euro extra middelen krijgen.

Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) reageert tevreden. “We krijgen respect voor het feit dat we veel open ruimte hebben. Ook de groei van het gemeentefonds met jaarlijks 3,5 procent en de bijdrage in de pensioenlasten is positief. Wij zullen ervoor zorgen dat deze bijkomende middelen goed zullen besteed worden.”

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) zat mee aan de onderhandelingstafel van de nieuwe Vlaamse Regering en hield zich achter de schermen bezig met zowel onderwijs als de gemeentelijke financiering. Ook hij reageert verheugd op de extra middelen. “Voor Sint-Gillis-Waas gaat het concreet om 2.333.794 euro”, becijferde hij. “Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. We vragen dat de extra financiering bij voorkeur geïnvesteerd wordt in bijkomende voor-en naschoolse kinderopvang, nieuw en beter onderhouden fiets- en voetpaden, waterbeheersing, camera’s tegen sluikstort en sportinfrastructuur. Voor de Bosstraat is er nu dus geld voor een apart fietspad en een goede weginrichting waardoor knips met betonblokken kunnen verdwijnen.”

