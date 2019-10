11.11.11 voert actie: zeven standbeelden krijgen knevel voor de mond en boodschap rond de nek JVS

23 oktober 2019

09u15 0 Sint-Gillis-Waas Zeven standbeelden in Sint-Gillis-Waas hebben vandaag een knevel voor de mond en een bord rond de nek met de boodschap ‘Geef onze changemakers een stem’. Met deze actie vraagt 11.11.11 aandacht voor mensen en organisaties die werken aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld.

In 80 gemeenten over heel Vlaanderen krijgen meer dan 350 beelden vandaag een opvallende boodschap. Zo ook zeven standbeelden in Sint-Gillis-Waas: de Rode Ridder, Molenaar, Smokkelaar, Klompenmaker, Danseres, Gebonden Vrijheid en The Free Foxes.

Het is een opvallende actie van 11.11.11. Door lokale standbeelden ‘monddood’ te maken met een knevel vraagt de organisatie aandacht voor ‘changemakers’ wiens stem onderdrukt wordt.

Volgens 11.11.11 komt wereldwijd de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. “Bepaalde wetten maken het bijvoorbeeld moeilijker om ngo’s of vakbonden te registreren, om financiering te ontvangen of om activiteiten te organiseren. Kritische stemmen worden gebrandmerkt en gecriminaliseerd en ook het fysieke en digitale geweld neemt toe. Niet alleen in het Zuiden, maar ook bij ons krijgen middenveldorganisaties minder bewegingsvrijheid en minder steun.”