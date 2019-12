100e brouwsel geproduceerd in nieuwe brouwerij The Musketeers Kristof Pieters

11 december 2019

14u09 0 Sint-Gillis-Waas Brouwerij The Musketeers heeft zopas het 100e brouwsel geproduceerd in haar nieuwe brouwerij in Sint-Gillis-Waas. “Dat zijn 1,8 miljoen glazen bier op zeven maand tijd”, klinkt het trots.

Het gaat hard voor Brouwerij The Musketeers. Eind augustus vorig jaar startte de bouw van de nieuwe brouwerij in de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas, waar in een recordtempo de nieuwe brouwerij verrees. Begin mei werd de brouwerij officieel geopend. Intussen werd er nu het 100e brouwsel geproduceerd. “Alles bij elkaar is dit goed voor 4.500 hectoliter Troubadourbier of omgerekend 1,8 miljoen glazen”, zegt zaakvoerder Stefaan Soetemans trots. “We zijn zeer blij met onze nieuwe thuis en het is zeer fijn dat de bierliefhebbers in het Waasland zo snel onze bieren als ‘iets van hen’ beschouwen. De combinatie met het brouwerijcafé en de brouwerijbezoeken is echt wel een succes en mensen komen ook geregeld terug om nieuwe bieren te ontdekken.”