1.500 bezoekers voor Klingspoor, educatief centrum loopt als een trein Kristof Pieters

15 november 2019

11u02 0 De Klinge Het educatief centrum Klingspoor heeft in het eerste seizoen sinds de opening eind maart 1.500 bezoekers over de vloer gekregen. Dat is meer dan verwacht. Er worden nu al grootste plannen gesmeed voor het volgend seizoen.

Klingspoor opende op 30 maart de deuren van een centrum waar bezoekers van alle leeftijden op een laagdrempelige manier kennismaken met de thema’s spoor, grens, natuur en klompen. Van april tot en met oktober werd het centrum elke zondag gratis opengesteld door de vrijwilligers van de Vriendenkling en Folkloregroep De Klomp. Na het eerste toeristische seizoen maken ze de balans op: met meer dan 1500 bezoekers is Klingspoor een echte trekpleister.

De treinlocomotief, de wagon en het klompenmonument op het ontmoetingsplein trekken de aandacht van jong en oud. Kinderen maken spelenderwijs kennis met de geschiedenis van De Klinge en volwassenen verdiepen zich via de verschillende informatiepanelen nog meer. Hetzelfde succesrecept werd toegepast in de inrichting van het centrum.

De gemeente Sint-Gillis-Waas kocht in 2009 het café Oude Statie en de aanpalende lokalen in de Buitenstraat in De Klinge aan met de bedoeling om er een leef- en beleefcentrum in te richten waar verschillende streekeigen thema’s aan bod komen. De vroegere stationsomgeving aan de grens, waarlangs vele klompen vanuit het Waasland naar Nederland en Duitsland werden uitgevoerd, én de ligging tussen twee waardevolle natuurgebieden, maakt van deze plek de uitgelezen locatie om de streek te verkennen. Met Europese steun werd de aanpalende schuur en vervallen feestzaal naast het voormalige station verbouwd om er een educatieve werking op te starten. Het zijn vrijwilligers die sinds april elke zondag de bezoekers enthousiast onthalen.

“Zowel de Vriendenkling, vzw De Klomp, WG Grensdorpen als de uitbaters van café (Ou)de Statie organiseren tal van activiteiten die ervoor zorgen dat Klingspoor intussen meer dan 1.500 bezoekers kreeg, en dat hadden we niet verwacht bij de opening eind maart”, zegt Eric De Keyzer van Vriendenkling. “Het succes is van die aard dat er intussen al grootse plannen worden gemaakt voor het volgende toeristische seizoen.” Groeps- en klasbezoeken op aanvraag blijven wel het hele jaar door mogelijk.