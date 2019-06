1.400 inwoners worden bevraagd over visie op meerjarenplan Kristof Pieters

07 juni 2019

17u51 0 Sint-Gillis-Waas Deze week valt er bij 1.400 willekeurig gekozen inwoners van Sint-Gillis-Waas een vragenlijst in de bus. Ze kunnen de vragenlijst online of op papier invullen en zo een mening geven over de belangrijkste kwesties in de gemeente. De gemeente gaat met de resultaten aan de slag bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

De nieuwe bestuursploeg van CD&V en Groen-sp.a wil de bevolking meer inspraak geven bij het beleid. “Maar alle inwoners bevragen is praktisch en financieel niet haalbaar”, legt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) uit. “We zijn uitgekomen op 1.400 willekeurig gekozen inwoners van alle leeftijden. Volgens het onafhankelijk studiebureau dat ons begeleid levert dit aantal een statistisch relevante groep op. De gegevens en de antwoorden worden uiteraard volstrekt anoniem verwerkt door dit onafhankelijk onderzoeksbureau.”

De algemene resultaten van de bevraging gaat het gemeentebestuur meenemen in de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. Daarin staat waar de gemeente tijdens de periode 2020-2025 aan zal werken.

Oppositiepartij N-VA pleit ervoor om naast de steekproef alle inwoners die dat wensen ook de bevraging te laten invullen. “Het is jammer dat slechts 1.400 inwoners de kans krijgen om aan te geven wat ze belangrijk vinden, terwijl onze gemeente bijna 20.000 inwoners telt”, zegt fractievoorzitter Koen Daniëls. “Het is een vragenlijst met 44 keuze-antwoorden en slechts 2 open vragen die digitaal kan ingevuld worden. Of het dan 1.400 of 15.000 antwoorden zijn, maakt volgens ons bij de verwerking geen verschil en het geeft een veel duidelijker beeld. Extra antwoorden op papier kunnen door een jobstudent tijdens de zomervakantie ingegeven worden.” Volgens N-VA zijn een aantal vragen echter ook gestuurd opgesteld en komen er sommige thema’s niet aan bod.