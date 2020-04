“Werk maken van doelgerichte steun”: speciale werkgroep buigt zich over coronamaatregelen Joris Vergauwen

28 april 2020

12u27 2 Sint-Gillis-Waas Het schepencollege van Sint-Gillis-Waas roept een speciale werkgroep samen om een plan met maatregelen uit te werken om ondernemingen, verenigingen en inwoners in deze coronacrisis te ondersteunen. Die werkgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad.

Het schepencollege besliste maandag dat er een werkgroep wordt opgericht om alle politieke partijen te betrekken bij de opmaak van een plan met steunmaatregelen. Dit wordt volgende week besproken op de commissiezitting. Het plan van de werkgroep wordt nadien aan de gemeenteraad voorgelegd. “De crisis is nog volop aan de gang, maar we willen al werk maken van een aantal doelgerichte steunmaatregelen. Onze prioriteit is nog altijd de volksgezondheid, maar als gemeente zijn we verplicht om ook inwoners, ondernemers en verenigingen te ondersteunen. We willen dit met alle partijen samen doen, om zo te komen tot een algemeen gedragen plan”, stelt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “We houden er evenwel rekening mee dat wat vandaag wordt voorgesteld morgen al achterhaald kan zijn. De totale impact van de crisis is immers nog niet gekend.”

“Over partijgrenzen heen”

De werkgroep moet wel al een plan met maatregelen uitwerken om ondernemingen, verenigingen en inwoners die getroffen worden te ondersteunen. “We hebben al een reeks initiatieven opgestart en ondersteund, denk maar aan de opstart van het platform SGWHelpt, het annuleren van de huurgelden van onze concessies, het uitlenen van laptops aan schoolgaande kinderen, het aankopen van mondmaskers voor alle inwoners ouder dan 6 jaar en het aankopen van stoffen bij lokale handelaars om zelf mondmaskers te kunnen maken”, aldus de burgemeester.

“We gaan nu bekijken welke verdere steunmaatregelen mogelijk en nodig zijn. In eerste instantie kijken we naar inwoners en ondernemingen die effectief lijden onder de coronamaatregelen. We willen over de partijgrenzen heen een alles omvattend plan voor leggen”, zegt schepen voor Lokale Economie Harry De Wolf (CD&V). “Dit plan van de werkgroep wordt nadien aan de gemeenteraad voorgelegd, sommige punten ter kennisname en andere ter goedkeuring.”

