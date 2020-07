“Voorlopig geen extra maatregelen nodig”: burgemeester bekijkt situatie op Waas niveau Joris Vergauwen

24 juli 2020

16u32 0 Sint-Gillis-Waas In Sint-Gillis-Waas komen er voorlopig geen extra maatregelen in de strijd tegen het oprukkende coronavirus.

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) heeft overleg gepleegd met andere Wase burgemeesters om de situatie te evalueren. De situatie in haar gemeente is gunstig. Tot nu toe zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld. “Voorlopig zijn extra lokale maatregelen dan ook niet nodig. Bovendien hebben wij ook geen drukke winkelstraten. Maandag is er wel een vergadering gepland met de veiligheidscel. En ondertussen overleg ik verder met de andere Wase burgemeesters.”