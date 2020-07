“Tonen dat elke vrouw uniek is”: Shauni neemt deel aan Miss Elegance JVS

31 juli 2020

11u18 0 Sint-Gillis-Waas Shauni Velter (26) uit Sint-Gillis-Waas neemt dit jaar deel aan Miss Elegance Belgium.

Miss Elegance Belgium is een vrij nieuwe schoonheidswedstrijd. Ze bestaat nog maar twee jaar. Shauni Velter is dit jaar één van de kandidates voor het kroontje. “Alles draait om elegantie. Samen met een team van professionals leggen we een parcours af, waarbij ook welzijn, kledij, esthetiek, lichaamshouding, dictie en fotografie aan bod komen. Er wordt extra aandacht besteed aan zelfvertrouwen, stressbestendigheid, gelaatsverzorging tot de juiste look, defileren en poseren voor een fotoshoot. We zetten ons bovendien in voor goede doelen, om te tonen dat we ook elegant van hart zijn. En daarom neem ik ook deel, om te tonen dat elke vrouw uniek is op haar eigen manier”, vertelt Shauni, die uit Lokeren komt maar sinds kort in Sint-Gillis-Waas woont. “Ik werk als bediende in de supermarktketen van Louis Delhaize, maar mijn grote droom is mijn eigen schoonheidssalon. Ik ben op dit moment hard aan het studeren om mijn opleidingen als schoonheidsspecialiste en nagelstyliste te voltooien. Dat combineer ik met mijn werk en de kinderen. Dat is niet altijd eenvoudig, want we vormen een groot samengesteld gezin met vijf kinderen. Gelukkig steunt mijn vriend me in alles waar ik voor wil gaan. Hoeveel tegenslagen je ook hebt gekend, je moet blijven strijden om je doel te bereiken, dat is mijn motto. En momenteel zijn we nog samenwonend, maar volgend jaar in augustus stappen we in het huwelijksbootje!”

Wie de avonturen van Shauni wil volgen, kan dat via haar Facebookpagina.