“Straten en goten liggen er verloederd bij”: N-VA kaart onderhoud openbaar domein aan. Gemeente wijst firma met de vinger Joris Vergauwen

18 augustus 2020

18u34 4 Sint-Gillis-Waas Vijf N-VA-leden hebben dinsdag een aantal goten opgekuist in Sint-Gillis-Waas, uit onvrede met het onderhoud van het openbaar domein. Volgens burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) is de verantwoordelijke firma de voorbije weken de afspraken niet nagekomen.

N-VA-leden Iris Ruys, Dirk Van Raemdonck, François Fabry, Marc De Meulenaere en Koen Daniëls staken dinsdagvoormiddag in Sint-Gillis-Waas de handen uit de mouwen. “We hebben nu een stukje goot van tien meter lang opgekuist. Dat levert meteen een bomvolle kruiwagen op”, vertelden ze. “We zien onkruid staan van meer dan een meter hoog in de goot. Dat toont aan dat er maanden niets is ondernomen door de gemeente. De keuze van de meerderheid voor zogenaamde ecologisch bermen heeft het probleem van de goten nog vergroot. Ecologisch beheer heeft men gelijkgesteld met alles laten woekeren, waardoor de zaden van grassen, distels en andere planten vrij spel krijgen in de goten”, aldus Koen Daniëls. “Voor de verkiezingen reden er twee tot drie keer per maand borstelwagens en veegmachines door de straten om de goten en parkeerplaatsen onkruidvrij te houden. Helaas is daar niets meer van te merken. De belastingen zijn verhoogd, maar het openbaar domein ligt er verloederd bij.”

“Firma in gebreke gesteld”

Volgens burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) ligt het probleem niet bij de gemeente, maar bij de verantwoordelijke firma. “Sinds twee jaar wordt die opdracht uitbesteed. De voorbije jaren verliep dat heel goed, maar dat is nu niet het geval. De firma zou starten op 20 juli, maar deed dat pas op 29 juli. Daarna viel hun veegmachine uit met een panne. Nochtans moet die firma daarop kunnen inspelen en mag dat de noodzakelijke onkruidbestrijding en veegwerken niet in het gedrang brengen.”

Het schepencollege heeft maandag de betrokken firma uiteindelijk in gebreke gesteld. “Vorige week lagen alle werken stil. Maandag is de aannemer dan opnieuw gestart, met een hele achterstand natuurlijk. Dit is lastig. Wij lopen ook rond op straat, wij zijn niet blind. We krijgen meldingen van inwoners en hebben de betrokken firma er meermaals over aangesproken. We hopen dat het nu achter de rug is en we zullen bij de gunning van deze opdracht voor volgend jaar de nodige evaluatie maken.”