“Rode Roomanmolen is voortaan een witte molen”: restauratie zorgt voor heuse metamorfose Joris Vergauwen

10 augustus 2020

15u51 1 Sint-Gillis-Waas Al sinds 1847 was hij rood, maar voortaan kleurt de Roomanmolen in Sint-Pauwels wit. Een ingrijpende keuze bij de restauratie van de tweede hoogste molen van het land. “Maar een weloverwogen keuze. De bakstenen in de molenromp hebben immers hun beste tijd gehad.” Na de restauratie zal de molen weer in al zijn glorie te bewonderen zijn, want drie molenaars gaan er aan de slag.

In september vorig jaar gaf de provincie het startschot voor de noodzakelijke restauratie van de Roomanmolen in Sint-Pauwels. De werken zijn volop aan de gang, het einde is gepland in oktober. Een paar weken geleden ontstond er enig animo in het dorp, toen de welbekende rode Roomanmolen plots wit was geworden. Een ingrijpende verandering, want al sinds de bakstenen molen in 1847 werd gebouwd, had hij een rode kleur. Door het ‘witkaleien’ van de bakstenen romp heeft Sint-Pauwels, net als Sint-Niklaas, nu ook een witte molen. “Het is even wennen aan de nieuwe gedaante van de Roomanmolen, zeker voor de omwonenden”, begrijpt gedupeteerde voor Erfgoed Annemie Charlier (N-VA). “Het was een harde keuze, maar wel zeer overwogen. Het witkaleien was immers de enige realistische optie om de restauratie duurzaam te maken. De bakstenen in de molenromp hebben hun beste tijd gehad.”

De Roomanmolen is met 29 meter de hoogste in zijn soort in Oost-Vlaanderen en de tweede hoogste van het land. Sinds 2003 is de provincie de eigenaar. De gemeente Sint-Gillis-Waas en het provinciale Mola-Molencentrum beheren de Roomanmolen. Volgens Walter Van den Branden van het Molencentrum was deze restauratie dringend nodig. “De bakstenen van de molenromp zijn zo poreus en verweerd dat er moest worden ingegrepen. De vochtinsijpeling is ook gevaarlijk voor de houten balken en dus voor de stabiliteit van de molen. De meest drastische oplossing is afbreken en heropbouwen, maar dat was natuurlijk geen optie. Daarom kozen we ervoor om de afbrokkeling van de bakstenen tegen te gaan door het aanbrengen van een kalei- en kalkverflaag. Daarmee is de molenromp beter beschermd tegen de weersinvloeden. Recent zijn er in Vlaanderen nog enkele windmolens gekaleid in roodbruine kleur, maar dat zorgt na een tijdje voor een zeer kunstmatige, oneigenlijke kleur. Daarom kozen we voor het witkaleien. En dat brengt ook veel minder kosten met zich mee.”

Molenaars

Na de restauratie zal de Roomanmolen in al zijn glorie te bewonderen zijn. Er gaan immers drie molenaars aan de slag. “We willen hier graag een korte ketensysteem opzetten, zodat mensen hier bloemen kunnen kopen. Er zijn drie molenaars die vrijwillig de Roomanmolen gaan bemalen. Meteen kunnen we daar ook educatieve doeleinden aan koppelen, om scholen en kinderen te tonen wat er in een molen gebeurt. De molen is immers de moeder van alle mechanica!”, aldus Walter Van den Branden.

De hele restauratie van de Roomanmolen kost 220.500 euro.