“Opwaardering voor hele schoolsite”: De Zandloper breidt uit, ook buitenschoolse kinderopvang in nieuwbouw Joris Vergauwen

06 mei 2020

14u42 0 Sint-Gillis-Waas De gemeentelijke lagere school De Zandloper in Sint-Pauwels gaat uitbreiden. Ook de buitenschoolse kinderopvang Ferm krijgt een plaats in de nieuwbouw.

De hele site van de gemeentelijke lagere school in Sint-Pauwels aan de Zandstraat krijgt een grondige make-over. Er komt een nieuwbouw, maar daarnaast is er ook de heroriëntatie van de hoofdingang van de school en de integratie van de buitenschoolse kinderopvang op de schoolsite. Voor de verplaatsing van de fietsenberging en de parkeerplaatsen zal het traject van de voetweg Klapdorp-Zandstraat licht worden gewijzigd.

De bouwwerken worden uitgevoerd in 2021. De school krijgt daarmee de nodige extra ruimte. “Momenteel is er op de school een tekort aan klaslokalen om de 175 leerlingen in onder te brengen”, schetst burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Met de uitbreiding van De Zandloper pakken we niet alleen het tekort aan klaslokalen aan. Zo is er ook nood aan een ruim personeelslokaal. Momenteel kunnen er geen personeelsvergaderingen doorgaan omdat er niet voldoende plaats is voor alle leerkrachten. Ook de directie en administratie krijgen een plaats in de nieuwbouw. De huidige directielokalen richten we in als lokaal voor levensbeschouwelijke vakken.”

Kinderopvang

In de nieuwbouw zullen twee klaslokalen, een berging, een personeelslokaal, een directeurslokaal, een administratieve ruimte en een vergader- en ontvangstruimte worden ingericht.

Daarnaast wordt er een oplossing uitgewerkt voor de containers van de buitenschoolse kinderopvang. “De kinderopvang krijgt ook een plaats in de nieuwbouw, met binnenruimtes, een plaats voor de administratie, een berging en buitenspeelruimte.”

Sanitair, een EHBO-lokaal en een overdekte luifel worden gemeenschappelijk gebruikt door de school en de buitenschoolse opvang. “Ook de speelplaats en buitenruimte van de kinderopvang ondergaan een metamorfose. Tot slot verplaatsen we ook de fietsenberging in het kader van een veilige schoolomgeving. De hele site krijgt een grondige opwaardering.”

De kostprijs van de nieuwbouw en buitenaanleg wordt geraamd op 1,55 miljoen euro, waarvan een deel wordt gesubsidieerd.