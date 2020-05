“Niet minder dan 14 werven”: gemeente investeert in onderhoud van wegen en fiets- en voetpaden Joris Vergauwen

29 mei 2020

13u38 0 Sint-Gillis-Waas Dit jaar investeert de gemeente zo’n 650.000 euro in het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. “Ook in coronatijden zitten we niet stil. Er staat heel wat op het programma de komende weken en maanden, met niet minder dan veertien werven. Dat zullen de inwoners gezien hebben”, stelt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).

Deze week zijn werken gestart in de Donkerstraat in De Klinge. De straat werd opnieuw geasfalteerd. Op de hoek met de Trompwegel wordt het voetpad heraangelegd. Daarna volgt het Spaanskwartier, waar asfalteringswerken zijn gepland voor minder lawaai- en trillingshinder. “Ook komen later de Burgemeester van Hovenlaan, de Recolettenlaan en de Warandewegel nog aan de beurt. Op de komende gemeenteraad ligt de vraag voor om een studiebureau aan te stellen voor de heraanleg van deze straten voor een nog betere leefbaarheid en veiligheid van de buurt”, aldus schepen van Openbare Werken Harry De Wolf (CD&V).

In Sint-Pauwels is de Beekstraat aangepakt met een nieuwe toplaag asfalt. “We denken ook aan de fietsers. In het smalle deel van de straat wordt vanaf de Dries over een afstand van 230 meter aan weerszijden van de rijweg een okerkleurige slemlaag aangebracht. De Gentstraat zal over een lengte van 8 meter volledig uitgebroken worden en opnieuw worden aangelegd. Dit stuk weg sluit aan op de werken in Sint-Niklaas en lag er zeer slecht bij.”

In Sint-Gillis-Waas is de gemeente gestart met de verbreding van de Broekstraat. “Voor de bereikbaarheid van de toekomstige sociale woningen die gepland zijn in het Broek. De weg wordt tussen de Reepstraat en Broekpolderstraat verbreed tot 5 meter. Bijkomend wordt er een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Vanaf het kruispunt met de Broekpolderstraat tot aan de brug over de watergang der Hoge Landen wordt het wegdek opnieuw geasfalteerd. In de Stroperstraat wordt de steenslagverharding geëgaliseerd om nadien terug aan te walsen.”

Op het spoorwegpad komen er plaatselijke asfaltherstellingen. “Dat doen we in afwachting van het totaalproject waarbij er een verbreding zal komen van 3 meter voor een nog veiligere en vlotte fietsverbinding naar Hulst en Sint-Niklaas. Nu zullen al de hoogstnodige herstellingen uitgevoerd worden over een afstand van 400 meter en wordt er verder werk gemaakt van de fietssnelweg.”

In de Gaversstraat worden oneffenheden weggewerkt en ook het ruwe oppervlak van de betonverharding tussen de Pompstraat en Doornstraat wordt over een lengte van 500 meter aangepakt. De Bostraat en Klingedijkstraat volgen later dit jaar.

Voor Meerdonk tot slot staan dit jaar aanpassingen in de Polderstraat tussen de Molenhoekstraat en Meerdonkdorp op de agenda.

“Hinder beperken”

“Het gaat om maar liefst veertien werven in alle deelgemeenten. We kunnen natuurlijk niet alles tegelijk uitvoeren, maar hiermee zal onze gemeente voor alle weggebruikers alvast merkelijk verbeteren”, stelt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Ik benadruk dat er specifieke aandacht besteed wordt aan de leefbaarheid in de betrokken straten. De hinder van de werken zal tot een minimum beperkt worden en tevens duidelijk aan hen gecommuniceerd worden.”