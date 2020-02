“Na 10 weken trainen, loop je 5 kilometer”: dit voorjaar al 15de initiatiereeks start to run Joris Vergauwen

25 februari 2020

08u26 0 Sint-Gillis-Waas Dit voorjaar organiseert GSF Sint-Gillis-Waas al voor de vijftiende keer een lessenreeks ‘start to run’.

De initiatiereeks joggen is een initiatief van Gezinssport Vlaanderen afdeling omnisport Sint-Gillis-Waas. Het doel is 5 kilometer lopen, na tien weken trainen. De reeks start op dinsdag 31 maart en eindigt op 4 juni. Er wordt twee keer gelopen per week: op dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur, met start aan GC De Route in de Stationstraat 201 in Sint-Gillis-Waas. Een training duurt maximaal 45 minuten.

Sinds 2006 organiseert GSF Sint-Gillis-Waas jaarlijks deze jogginginitiatie. “Na 10 weken trainen, loop je 5 kilometer. Daar wordt iedereen op voorbereid. Gedurende deze 15 jaar hebben wij ongeveer 400 deelnemers begeleid om te leren joggen. Velen van hen lopen nog steeds wekelijks hun kilometers, zelfstandig of bij onze joggingclub”, klinkt het.

Deelnemen kost 40 euro. Daarvoor krijgen beginnende lopers twee keer per week begeleiding, een verzekering, douchegelegenheid en een diploma. Bij een aantal ziekenfondsen is er een éénmalige tegemoetkoming.

Inschrijven kan tot 24 maart bij Marc Van Grimberge, via marc.van.grimberge@telenet.be of via 03 777 35 97.

Info: www.gsf-omnisport-sgw.be