“Meewerken aan een betere wereld”: Charles en Monique wonen in een opvallende strobalenwoning

Sint-Gillis-Waas

Een huis van hout, leem en stro, met ook een artistieke knipoog. De droomwoning van Charles De Ryck (66) en Monique Meeussen (66) in Sint-Gillis-Waas was een werk van lange adem, maar leverde wel een heel bijzonder resultaat op. Van deze ‘strobalenwoningen’ zijn er nog niet heel veel in ons land. Genoeg redenen om er eens aan te kloppen. Lees meer over andere opmerkelijke huizen in dit dossier