“Maak mooie tekeningen voor rusthuisbewoners”: gemeente doet oproep naar kinderen Joris Vergauwen

17 maart 2020

14u02 26 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas roept kinderen op om tekeningen te maken voor de bewoners van de woonzorgcentra.

Zoals bekend zijn de woonzorgcentra al zeker tot en met 19 april gesloten. Ook de bewoners van de woonzorgcentra in Sint-Pauwels en Sint-Gillis-Waas mogen de komende weken dus geen bezoek ontvangen.

Burgemeester Maaike De Rudder en schepen voor Welzijn Marita Meul (CD&V) lanceren daarom een oproep aan alle kinderen. “Maak hartverwarmende, creatieve werkjes voor onze rusthuisbewoners. Zij missen hun bezoek en we kunnen hen nu alleen maar zoveel mogelijk warmte geven. Of maak iets leuks voor het zorgpersoneel. Zij kunnen allemaal een duwtje in de rug gebruiken in deze moeilijke tijden.”

Wie in Sint-Pauwels woont, kan de tekeningen in de brievenbus van het woonzorgcentrum in Sint-Pauwels steken. De directie hangt de werkjes uit en verdeelt ze onder de bewoners.

In Sint-Gillis-Waas kunnen tekeningen in de brievenbus van de hoofdbib of het gemeentehuis gestoken worden. De brievenbussen worden wekelijks leeggemaakt, de werkjes gaan nadien naar het woonzorgcentrum van Sint-Gillis-Waas.

Wie van Meerdonk of De Klinge is, kan de werkjes achterlaten in de brievenbus van GOM of de uitleenpost van de bibliotheek.