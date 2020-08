“Lokaal verenigingsleven wordt ongenadig hard getroffen”: zalenbeheerder Drie-Z vzw slaakt alarmkreet Joris Vergauwen

12 augustus 2020

16u14 0 Sint-Gillis-Waas De vzw Drie-Z, die beheerder is van drie zalen in Sint-Pauwels, doet een oproep naar het gemeentebestuur om het socio-culturele leven in de gemeente niet nodeloos langer stil te leggen. “We zijn ten einde raad”, klinkt het.

Al maandenlang beleeft ook Drie-Z vzw in Sint-Pauwels heel onzekere tijden. Het is beheerder van De Zoal en Den Beneen en eigenaar van ‘t Bovenzolken in Sint-Pauwels, zalen die normaal gezien intensief worden gebruikt door het plaatselijke verenigingsleven. Alle activiteiten in Sint-Gillis-Waas zijn echter nog steeds verboden tot 31 augustus. “Alle activiteiten en reservaties in onze agenda zijn geannuleerd. Alle dranken dreigen op vervaldatum te komen. Ondertussen blijven de rekeningen maar binnenkomen. We zijn ten einde raad”, stelt voorzitter Steven De Beule.

In een open brief richt de vzw zich naar het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas. “Wij willen oproepen om het socio-culturele leven in onze gemeente niet nodeloos langer stil te leggen. Activiteiten die georganiseerd worden door een vereniging volgens de strenge richtlijnen van het sectorale protocol zijn immers niet gelijk aan samenscholingen of sociale bubbels. De lokale overheid heeft strengere maatregelen opgelegd voor activiteiten en evenementen van verenigingen én dit op een grondgebied waar er nauwelijks besmettingen zijn. Sterker nog: het gemeentebestuur schrapt elk openbaar en privaat initiatief van onze verenigingen. De onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt, treft lokale verenigingen ongenadig hard. Ook wij als lokale speler hebben al heel wat financiële schade geleden wegens de vele geannuleerde activiteiten en hebben geen perspectief op toekomstige evenementen. Onze agenda is leeg! Waar horeca aan een heropstart is kunnen beginnen, ziet het er voor ons op het vlak van reservaties heel somber uit. Op deze manier kunnen wij op financieel vlak het hoofd niet meer boven water houden.”

De vzw vraagt steun aan de gemeente. “We vragen nogmaals met aandrang om de middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen daadwerkelijk en rechtstreeks te investeren in het lokale verenigingsleven. Ook bijkomende financiële middelen voor onze vzw zouden enorm welkom zijn nu wij voor de toekomst geen enkel zicht hebben op het verwerven van inkomsten. Het terugbetalen van reeds eerder ingevorderde lokale belastingen zou ook hier een mooi gebaar zijn”, klinkt het.