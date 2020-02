“Ik wil dicht bij de inwoners staan”: burgemeester Maaike De Rudder pakt uit met ontbijt, feest en quiz Joris Vergauwen

20 februari 2020

22u22 0 Sint-Gillis-Waas Van de ‘Dag van de burgemeester’, een ‘ontbijt met de burgemeester’ tot de ‘quiz van de burgemeester’: burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) van Sint-Gillis-Waas pakt vanaf dit jaar uit met een reeks nieuwe initiatieven. “Ik wil dicht bij de inwoners staan”, zegt ze.

De jongste burgemeester van het land heeft er haar eerste jaar op zitten. Tijd om een balans op te maken, vond Maaike De Rudder (26). “Waar ik voortaan nog meer op wil inzetten, is het contact met de inwoners. Ik wil nog dichter bij de inwoners staan, een nauwer contact hebben met de mensen. Niet alleen om te weten wat er leeft en wat de bezorgdheden zijn, maar ook om te horen wat de inwoners van hun gemeente denken en waarmee zij bezig zijn. Daarom ben ik op het idee gekomen om drie nieuwe initiatieven op te starten”, vertelt De Rudder.

Het eerste is het ontbijt met de burgemeester. Op regelmatige basis wil De Rudder een overleg met een bepaalde doelgroep, zoals jongeren, nieuwe inwoners, handelaars, senioren en ondernemers. “Dat wordt telkens een ontmoeting met een twintigtal mensen, op een ongedwongen manier met een ontbijtje in het gemeentehuis, om te peilen naar hun bezorgdheden en hoe zij kijken naar bepaalde maatregelen die hen aanbelangen. Dat gaat binnenkort van start.”

Een tweede initiatief is de ‘Dag van de burgemeester’, op de tweede zondag van mei of op 17 mei, van 10.30 tot 18 uur. “Jaarlijks zal dit evenement plaatsvinden in een andere deelgemeente, te beginnen dit jaar in De Route en op het grasveld achter het KLJ-lokaal in Sint-Gillis-Waas. Iedereen is er welkom, over alle partijgrenzen heen. Dat moet een mooie dag worden, met een kinderprogramma, een eetfestijn en een babbelcafé.”

En dan is er nog de ‘quiz van de burgemeester’, telkens in september in De Route. De opbrengst van die quiz gaat naar het goede doel.

Sociale media

“Ik ben de jongste burgemeester van het land. Ik wil dan ook graag met jonge, frisse initiatieven en ideeën naar buiten komen”, vertelt De Rudder. “Ik zit nog niet lang in het vak, ik heb het nog niet allemaal gezien. En net daarom wil ik graag met een frisse blik mijn taak vervullen. Een burgemeester hoort tussen de mensen te staan. Vandaag zijn er dan wel sociale media, maar ik vind dat een heel beperkt medium om echt te weten wat de inwoners denken over het beleid.”

De burgemeester is eigenlijk heel bereikbaar. Zo staat haar gsm-nummer gewoon op de website van de gemeente, in tegenstelling tot bij vele andere burgemeesters. “Ik krijg vaak telefoontjes of berichten van inwoners. Als burgemeester moet je bereikbaar zijn, dat hoort erbij. Wekelijks heb ik ook afspraken met inwoners in mijn kabinet. Maar de inwoners moeten alsmaar minder in het gemeentehuis zijn, omdat de dienstverlening sterk gedigitaliseerd is. Ook daarom is het goed om een nauwer contact met de inwoners tot stand te brengen.”