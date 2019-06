“Ik geraak niet door de muur van de omerta”: advocaat moordverdachte Sejad S. doet opmerkelijke uitspraak op vierde procesdag Jeroen Desmecht

19 juni 2019

17u00

Sint-Gillis-Waas "Ik geraak niet door de muur van de omerta." Dat zei Christian Clement, de advocaat van Sejad S. woensdag voor het Gentse hof van assisen na de ondervraging van de broer en de neef van zijn cliënt. Beiden zagen Sejad de avond voor de feiten in het appartement van zijn minnares in Antwerpen. "Hij was niet in staat om een gesprek te voeren", getuigde de neef. "Volgens de minnares hadden jullie nochtans een heftig gesprek in jullie eigen taal", reageerde Clement.



De feiten kaderden binnen de sfeer van intrafamiliaal geweld. Fetahi Arijana (24) had Sejad verlaten nadat hij haar had beschuldigd van diefstal. S. vertrok een week na de breuk, op zondag 10 juli 2016, met een keukenmes naar het ouderlijk huis van Fetahi Arijana in Waasmunster. Hij had de nacht doorgebracht met zijn vriendin én wou naar eigen zeggen zijn huwelijk redden. In Waasmunster aangekomen, trof hij haar broer aan. Die bracht hem op zijn beurt naar Arijana, waarna de twee in de auto stapten om te praten. Later die dag bracht hij haar om het leven in de buurt van Wichelen. Arijana werd met maar liefst 53 messteken om het leven gebracht.



Gesprek in eigen taal

De avond voor de feiten sprak S. af met z'n neef én broer in het huis van zijn minnares. Sejad bracht daar de nacht door én was volgens de twee erg dronken. “Hij was niet in staat om een gesprek te voeren", verklaarde de neef. “Volgens de minnares hadden jullie nochtans een heftig gesprek in jullie eigen taal”, reageerde meester Clement. “Ze zei dat Sejad heel emotioneel was: eerst huilde hij, dan werd hij weer boos. Later was hij weer apathisch. Volgens haar leek het alsof op de beschuldigde werd ingepraat om mee naar huis te gaan.”

Het gesprek duurde volgens de minnares zo’n twee uur. De neef kon zich dat niet meer herinneren. “Het is allemaal wat wazig. Ik weet niet hoe lang we daar aanwezig waren”, klonk het. “Sejad was boos omdat Arijana hem had verlaten. Dat was de enige reden.”

“Ik geraak niet door de muur van de omerta. U zegt alleen wat u zich mag herinneren”, besloot de raadsman. Ook assisenvoorzitter Mathieu De Loof confronteerde de getuige met zijn “geheugenverlies”, maar de man gaf geen antwoorden meer.