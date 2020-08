“Ik ga dit dorp écht missen”: acteur Jean-Claude neemt na twee maanden afscheid als ‘winkelkarontsmetter’ bij Aldi Joris Vergauwen

28 augustus 2020

Sint-Gillis-Waas Ze zullen hem missen, aan de Aldi in Sint-Gillis-Waas. Twee maanden lang, in de hitte en in de regen, zes dagen op zeven van 9 tot 19 uur, zorgde acteur Jean-Claude Hakizimana (23) uit Antwerpen er voor ontsmette winkelkarretjes. En dat deed hij met een grote glimlach, een grapje én een knipoog. Vandaag sluit hij zijn interimjob af om zich weer volop op zijn acteercarrière te richten. "Ik plan opnieuw heel wat audities in. En dan kunnen mijn vrienden uit Sint-Gillis-Waas me binnenkort op televisie of in de cinema terugzien!"

Hij heeft al figurantenrollen gehad in de film Patser en de tv-reeks Professor T, en hij speelde mee in een hele reeks kortfilms. Maar toen kwam corona en vielen de opdrachten voor de 23-jarige Jean-Claude Hakizimana allemaal weg. De jongeman had net een appartement gekocht in Antwerpen en dus moest er wel gewerkt worden. Een interimjob dan maar. En door corona ontstond er plots een nieuwe job: ontsmetter van winkelkarren. Bij Aldi hadden ze het geluk dat ze de gemotiveerde en enthousiaste Jean-Claude konden strikken. Eind juni startte hij zijn interimjob bij de supermarkt in Sint-Gillis-Waas. Vandaag, vrijdag, is het er zijn laatste dag, na twee lange zomermaanden met soms verschrikkelijk warme maar ook heel natte dagen. In weer en wind stond Jean-Claude echter als rots in de branding aan de ingang van de Aldi. En dat hebben héél veel mensen geapprecieerd, zo blijkt uit de vele tientallen reacties op sociale media over het ‘afscheid’ van hun Jean-Claude.

“Een complimentje geven: zó belangrijk”

“Ik kwam elke dag van Antwerpen naar Sint-Gillis-Waas, met een auto van het uitzendkantoor. Een halfuurtje rijden, maar met héél veel plezier. Dit is een superleuk dorp om te werken. De mensen zijn hier enorm vriendelijk. Ik deed een babbeltje met de mensen, ze waren altijd blij om me terug te zien. Dit was echt een job waarvoor ik met veel plezier opstond ‘s morgens. Ik vertrok elke dag met de glimlach naar Sint-Gillis-Waas, echt waar. En het is zo mooi om een compliment te geven aan mensen. Zo ben ik ook opgevoed door mijn ouders. Zij zeiden altijd dat een complimentje iemand zijn hele dag kan veranderen. Ik begreep dat voordien niet altijd even goed. Maar door dat hier aan de Aldi toe te passen, heb ik gemerkt hoe belangrijk dat is. Dat zal me altijd bijblijven.”

Jean-Claude van de Aldi is de voorbije weken een bekend figuur geworden in het dorp. “Soms kwamen mensen speciaal naar de winkel om een praatje te slaan. Nog nooit heb ik zoiets meegemaakt. Echt heel leuk. Wat ik moest doen hier? Wel, ik moest de karren ontsmetten en ze overhandigen aan de klanten, zodat ze zorgeloos kunnen winkelen. Deze laatste week is het anders: nu leg ik aan de mensen uit hoe ze zelf hun kar kunnen schoonmaken. En dat is belangrijk in deze coronatijden: het is niet alleen de bovenkant van de handgreep die heel proper moet zijn, maar ook de onderkant. En ook voor de zijranden moet je aandacht hebben, want ook daar nemen mensen de kar vast. Als grapje vertel ik er soms bij dat ze niet mogen vergeten de banden proper te maken (lacht). Vanaf volgende week neemt de supermarkt een scherm in gebruik aan de toegang, waarop klanten kunnen zien wanneer ze naar binnen mogen en wanneer niet. Het werkt zoals een verkeerslicht: als het scherm groen kleurt, mag je naar binnen.”

“Hij is een natuurtalent”

Voor Els Dias, assistente winkelmanager van Aldi in Sint-Gillis-Waas, was Jean-Claude een geweldige werkkracht de voorbije maanden. “Hij is écht een natuurtalent. Hij heeft zijn taak heel plichtsbewust en met een grote natuurlijke flair vervuld, met steevast een grapje en een compliment erbij. Ja, hij is geweldig. We moeten afscheid nemen en dat vinden we hier allemaal wel spijtig. Maar Jean-Claude wil acteur worden, dat is zijn droom. We kunnen alleen maar heel dankbaar zijn voor wat hij hier twee maanden lang heeft gedaan, in weer en wind. Hij heeft hier gewerkt in T-shirt en zonnebril, maar ook met een jas en een sjaal. En sowieso begin je na een tijdje lief en leed met elkaar te delen, tijdens de lunch ‘s middags bijvoorbeeld, waar hij altijd heel veel grappen maakte. We zullen hem absoluut missen.”

“Tot in de cinema!”

Aan vele supermarkten staan er intussen geen ‘winkelkarontsmetters’ meer. Deze beroepskrachten verdwijnen stilaan, net als Jean-Claude. “Voor mij was dit sowieso een tijdelijke job. En ik had deze interimjob de voorbije maanden gewoonweg nodig, om mijn appartement te kunnen afbetalen. Ik had nooit verwacht dat ik in mijn leven in de Aldi zou werken, maar dit was mijn lot de voorbije maanden. En ik ga het wel missen, hoor. Echt waar! Maar ik ga me vanaf volgende week opnieuw toeleggen op mijn acteerwerk, dat ik combineerde met werken in de horeca. Ik plan opnieuw heel wat audities in. En dan kunnen mijn vrienden uit Sint-Gillis-Waas me binnenkort op televisie of op groot scherm in de cinema terugzien!”