“Hij kuste haar op de mond en zei dat hij van haar hield”: man die echtgenote met 50 messteken om het leven bracht staat terecht Jeroen Desmecht

14 juni 2019

19u04

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Sint-Gillis-Waas Voor het Gentse hof van assisen is vrijdag het proces tegen de 29-jarige Sejad S. van start gegaan. De man bracht zijn vrouw, Fetahi Arijana (24), in juli 2016 met minstens 50 messteken om het leven. Haar lichaam liet hij achter in een veldweg in Wichelen.

Onder het geluid van enkele flitsende camera’s werd Sejad S. vrijdagmiddag de assisenzaal binnengeleid. Even werd het iets te veel voor de man, die zijn gezicht verstopte in zijn handen. Vanop de beschuldigdenbank volgde hij anderhalf uur zenuwachtig mee, terwijl de procureur-generaal alle feiten uit het strafdossier overliep. “Hij kuste haar op de mond en zei dat hij van haar hield”, klonk het. “Volgens hem leefde ze nog, dat zag hij ‘in haar ogen’.”

Keukenmes

10 juli 2016. S. ontwaakt op het appartement van zijn vriendin, naar eigen zeggen niet zijn eerste buitenechtelijke relatie. Fetahi Arijana (24), zijn vrouw en de moeder van zijn vier kinderen, had hem verlaten nadat hij haar had beschuldigd van diefstal. S. had de voorbije dagen stevig gedronken. Ook zondag sloeg hij nog wat whiskey en Corona naar binnen, waarna hij het appartement verliet met een keukenmes. Naar eigen zeggen om te dreigen, niét om te steken.

Aan het ouderlijk huis trof hij de broer van Arijana aan. Die verklaarde dat S. hem op een rustige manier aansprak en vroeg om zijn zus te spreken. “Om aan hun relatie te werken”, dacht de broer. Samen trokken ze naar de woning waar Arijana op dat moment zat, iets verderop in Waasmunster. Initieel zou ze geweigerd hebben, maar toen S. zei dat hij gewoon wou praten, stapte ze in zijn wagen. De twee reden rond en belandden uiteindelijk ergens in Wichelen.

“Vrouwen die geld pikken, doen ook andere dingen”

Sejad vermoedde dat zijn vrouw vreemdging. Hij verwees hiervoor naar een discussie met z’n vader: S. verklaarde onder ander dat z’n pa geen fan was van hun relatie, én hem wou ontmoedigen om verder te gaan met haar. “Vrouwen die geld pikken, doen ook andere dingen”, klonk het volgens hem. Hij verwees daarmee naar een neef van S. uit Zagreb, en stelt dat die volgens zijn vader iets te close was met Arijana.

Hij confronteerde haar hiermee in de wagen, zij ontkende. Hij vroeg haar om terug te komen, maar zij weigerde. De twee kregen ruzie, waarna S. het mes bovenhaalde en haar neerstak. Arijana vluchtte uit de wagen, maar moest daarna nog tientallen messteken incasseren. V. verklaarde dat hij haar nadien nog op de mond kuste, én zei dat hij van haar hield, waarna hij ervandoor reed.

Het lichaam van Arijana werd later aangetroffen door enkele passanten. Er werd geprobeerd om haar te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Ondertussen was de politie gecontacteerd door de broer van het Fetahi: S. had namelijk naar de vader van zijn vrouw gebeld én verteld wat er was gebeurd. De politie trof Sejad iets later aan voor zijn woning in Sint-Gillis-Waas, waar hij werd opgepakt.

“Intriest drama”

“Dit is een intriest drama. Hij heeft zijn vrouw op verschrikkelijke wijze om het leven gebracht”, zei Christian Clement, de advocaat van Sejad S. “Waarom? Zes jaar eerder werd hun huwelijk geregeld via de Roma-tradities. Zij was toen 17 en hij was 19", zei Christian Clement. “Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Sejad, die voorheen nog nooit een vlieg echt kwaad had gedaan, de moeder van zijn kinderen uit het leven heeft weggerukt? Wat speelde er zich af in zijn hoofd, wat is er gezegd de dagen voor de feiten? Dat zijn de vragen waar wij nog altijd mee worstelen.”

Maandag wordt de beschuldigde ondervraagd. Het arrest wordt eind volgende week verwacht.