“Geen tafel meer aan het raam? Dan laten we een extra raam tekenen op de muur”: eetcafé BlaBlaBla nodigt voortaan vermaarde krijtkunsttekenaars uit Joris Vergauwen

23 januari 2020

17u30 0 Sint-Gillis-Waas Eet- en praatcafé BlaBlaBla op de Dries in Sint-Pauwels pakt uit met een bijzondere artistieke invulling. Voortaan stelt het eetcafé een muur ter beschikking aan bekende krijtkunsttekenaars. Het begon met de steeds weerkerende vraag van klanten om één van de schaarse tafeltjes aan het raam te krijgen en het idee om dan maar een raam op de muur te tekenen, maar dat is nu uitgemond in artistieke gastronomie.

“We hebben twee ramen in de zaak”, begint BlaBlaBla-uitbater Oellie Van Remoortere het verhaal. “De meerderheid van onze klanten zit graag aan een tafeltje aan het raam. We krijgen die vraag dus héél regelmatig: ‘Is één van de tafeltjes aan het raam nog vrij?’. We wilden daar echt iets aan doen. En dan kwamen we op het idee om de klanten die niet aan het raam kunnen zitten toch een mooi uitzicht te bieden. ‘We zullen eens een raam tekenen op de muur’, zeiden we lachend.”

En dus gingen Oellie en gastvrouw Hadie op zoek naar iemand die een tekening kon maken van een raam mét een uitzicht, op de muur van het eetcafé. “We zijn op het internet gaan zoeken en hebben de wereld van de krijtkunsttekenaars ontdekt. Zo’n tekening met krijtverf kan iets ontzettend mooi opleveren.”

Uiteindelijk kwamen ze terecht bij de nationaal én internationaal bekende krijtkunsttekenares Sonja Mazereel uit Oostvleteren. Zij creëerde een kunstwerk met 3D-illusie, met een bijzonder resultaat. Deze krijtkunsttekenares, of de zogenaamde ‘Madonnara’s’ zoals ze al in de Middeleeuwen werden genoemd, pakte eerder al uit met heel wat driedimensionale krijttekeningen in Nederland, Italië en Frankrijk. Vorige zomer won ze nog een wedstrijd op een festival in Halifax in Groot-Brittannië. Deze week ging ze aan het werk in Sint-Pauwels. “Ze is er liefst acht uur aan bezig geweest. En uiteindelijk is het zo’n mooi resultaat dat we nu om de paar maanden een werk van telkens een andere krijtkunsttekenaar op de muur gaan laten zetten. Zo is er om de paar maand een ander uitzicht. Natuurlijk hoeft het niet elke keer een venster te zijn, maar zo is het wel begonnen. We laten de inspiratie en de creativiteit aan de kunstenaars zelf.”

Processie

Krijtkunsttekenares is een hele mond vol, maar ze laten zich dus liefst ‘Madonnara’s’ noemen. “Zo worden deze vrouwelijke kunstenaars al sinds de 15de en 16de eeuw genoemd. In de Middeleeuwen werden er op straat tekeningen gemaakt van Madonna, waarover men tijdens de processie moest stappen. Dat was in heel veel steden zo. Deze vrouwen tekenden dus de Madonna’s op de grond. Vandaag hebben ze die naam behouden. Voor ons is het ook allemaal een hele ontdekking”, aldus Oellie.

In ieder geval heeft eetcafé BlaBlaBla nu een paar tafels meer aan een raam. Aan een artistiek raam, welteverstaan. Benieuwd aan welk raam de klanten nu zullen willen zitten. “Ik vraag het me ook af!”, lacht Oellie. “We willen er alleszins verder op inzetten, zodat het een extra troef wordt. We gaan de betere kunstenaars uit dat wereldje naar hier halen. We maken de werken ook bekend via onze sociale mediakanalen en onze website. De eerste reacties op het eerste werk zijn alvast héél positief.

Eetcafé BlaBlaBla, Dries 6 in Sint-Pauwels, www.eetcafeblablabla.be