“Geef voordelen aan kaarthouders in onze gemeente”: N-VA roept op tot ondersteuning Europese gehandicaptenkaart Joris Vergauwen

02 juli 2020

14u43 0 Sint-Gillis-Waas Al meer dan tachtig Vlaamse gemeenten ondersteunen de Europese handicapkaart met een aantal gemeentelijke voordelen en faciliteiten voor mensen met een beperking. N-VA roept in Sint-Gillis-Waas op om dat voorbeeld te volgen, maar dat doet het schepencollege niet. “Wij zijn aan het werken aan een eigen UIT-pas."

Al sinds 2017 bestaat de ‘European Disability Card’, of kortweg de Europese handicapkaart. Al in acht Europese lidstaten wordt de kaart gebruikt door mensen met een beperking. Ze kunnen ermee aantonen dat ze erkend zijn als persoon met een mentale beperking, een visuele beperking of een psychische kwetsbaarheid. De kaart kan worden aangevraagd bij de instantie die de erkenning aan de persoon met een handicap heeft gegeven.

Daarmee krijgt deze doelgroep makkelijker toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. “Bijvoorbeeld met specifieke toegangstarieven, brochures in een eenvoudige taal, een vlottere toegang tot attracties, assistentie of gespecialiseerde gidsen”, schetst N-VA-raadslid Koen Daniëls. “CD&V-minister Muylle schreef eind eind vorig jaar alle gemeentebesturen aan om hen aan te moedigen om deze Europese handicapkaart te ondersteunen. Heel wat gemeentebesturen waren zich namelijk niet bewust van het bestaan van de kaart. Op de oproep van de minister kwamen heel wat positieve reacties en heel wat Vlaamse steden en gemeenten hebben zich inschreven voor de kaart, intussen al meer dan tachtig. Zij werkten op gemeentelijk niveau de nodige voordelen uit voor EDC-houders. En dat zou in Sint-Gillis-Waas ook moeten gebeuren, vinden wij.”

In Sint-Niklaas maakte het stadsbestuur deze week nog bekend dat EDC-houders een aantal voordelen en faciliteiten krijgen, zoals in de drie musea, het cultuurcentrum, het Sinbad en bij sportactiviteiten. De tarieven worden gelijkgesteld met kansenpashouders. En ook in Siniscoop en op recreatiedomein De Ster krijgt deze doelgroep een korting en bepaalde faciliteiten.

In Sint-Gillis-Waas komen die voordelen er echter niet. “Als gemeente wensen wij geen gemeentelijke voordelen aan deze kaart te koppelen. Wij zijn aan het werken aan een eigen UIT-pas die nog ruimer gaat dan gehandicapten, ook voor kansarmen. De Europese handicapkaart is wel opgenomen in onze gemeentelijke brochure en zal ook in het volgend infoblad worden gepromoot”, stelt schepen voor Welzijn Marita Meul (CD&V).