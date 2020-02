“Drie meter breed fietspad: veiliger en goedkoper”: nieuwe fietsinfrastructuur voor Sint-Niklaasstraat Joris Vergauwen

04 februari 2020

07u31 0 Sint-Gillis-Waas De Sint-Niklaasstraat krijgt een nieuw dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed.

Vanaf 2021 starten grootschalige rioleringswerken in de Sint-Niklaasstraat, Parkstraat, Molenstraat, Dagsterrestraat en Nieuwkerkenstraat. De voorbereidingen voor deze grote werken zijn al gestart. Een studiebureau is volop bezig met de ontwerptekeningen. Het schepencollege heeft een eerste beslissing genomen, met een breder fietspad in dubbele richting voor de Sint-Niklaasstraat. “Na het vernieuwen van de riolen in de Sint-Niklaasstraat wordt de straat volledig heraangelegd. Over de vorm en de ligging van het fietspad is nu een keuze gemaakt. We gaan voor een nieuw fietspad met dubbele rijrichting, zoals nu, maar dan veel breder. Het wordt een fietspad van drie meter breed, gescheiden van de rijbaan door groen”, meldt het schepencollege. “Eén breed fietspad met dubbele rijrichting is veiliger voor elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen en fietskarren. Ze rijden met verschillende snelheden waardoor er meer inhaalbewegingen zijn. Het fietspad sluit aan op het fietspad richting centrum in de Kasteelstraat.”

“Goedkoper dan twee aparte fietspaden”

De keuze om geen twee fietspaden aan te leggen, aan elke kant van de straat, is ook ingegeven door het aantal kruispunten. “Voor een dubbelrichtingfietspad zijn er slechts drie kruisende straten: de Roskamstraat, Baarstraat en Doornstraat. Bij twee fietspaden in enkele rijrichting zouden er op negen plaatsen kruisende wegen zijn.”

Bovendien, zo stelt het schepencollege, vraagt de aanleg van een drie meter breed fietspad minder ruimte dan twee aparte fietspaden in enkele richting van 1,75 meter. “Dit betekent minder verharding en dus ook meer ruimte voor het aanplanten van groen en om hemelwater via de bodem te laten afvloeien. Het onderhoud van één breder fietspad is ook goedkoper dan het onderhoud van twee aparte fietspaden. We hopen de nieuwe infrastructuur aan te leggen zonder onteigeningen. De komende weken wordt een globaal plan uitgewerkt. Bewoners, de school, handelaars en fietsers worden nog betrokken bij dit project.”